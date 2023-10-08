Лидеры европейского олимпийского движения встретились в Стамбуле

Руководители европейского олимпийского движения собрались в Стамбуле на 52-ю Генеральную ассамблею Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), в которой приняли участие более 300 представителей олимпийского сообщества континента.
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