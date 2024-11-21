Стало известно о попытках Украины копировать российские оптоволоконные дроны

Украина пытается копировать российские оптоволоконные дроны, однако пока у нее это не получается. Об этом ТАСС стало известно от генерального директора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева.
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