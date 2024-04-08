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Военное обозрение

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Не братушки. Арсенал «демократии» в Юго-Восточной Европе

Не братушки. Арсенал «демократии» в Юго-Восточной Европе

Болгария в рамках текущего конфликта стала не просто фактически поставщиком оружия для украинских формирований, а тем фактором, благодаря которому ВСУ вообще ещё находится на плаву и ведёт боевые действия.

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