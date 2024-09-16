Слова уже ни на кого не действуют...

Владимир Балаев

Верхушка западного мира до такой степени изолгалась и выродилась, что они себе не верят, а другим и подавно. Только серьёзный решительный удар по НИМ, а не по Конотопу, может их остановиться сегодня, не продолжать раскручивать маховик большой войны. Вот когда западный авианосец пойдёт ко дну, посыпятся спутники с орбиты (именно страны гегемона, а не их пристебаев ), тогда они поймут что именно к ним, мы имеем претензии! Что они виновники всех войн современности, и отвечать им придётся... Они в средствах уже не стесняются, а мы всё соблюдаем политес...