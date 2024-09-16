Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Слова уже ни на кого не действуют...

Слова уже ни на кого не действуют...

Наш  дорогой   Дмитрий   Анатольевич,  дабы  всех  нас  успокоить,  написал  у  себя,  что  мы  обязательно  бахнем:"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают.

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Комментарии
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Сергей Ш
Не надо поганить свою территорию...Надо долбануть по Лондону...под любым предлогом...ядерным зарядом...это всех отрезвит моментально...гейропейцы в раз притихнут...янки за лужей затихоряться...а англичанка какое-то время не будет гадить...
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20 час.
Владимир Балаев
Верхушка западного мира до такой степени изолгалась и выродилась, что они себе не верят, а другим и подавно.  Только серьёзный решительный удар по НИМ, а не по Конотопу, может их остановиться сегодня, не продолжать раскручивать маховик большой войны.  Вот когда западный авианосец пойдёт ко дну, посыпятся спутники с орбиты (именно страны гегемона, а не их пристебаев ), тогда они поймут что именно к ним, мы имеем претензии!  Что они виновники всех войн современности, и отвечать им придётся... Они в средствах уже не стесняются, а мы всё соблюдаем политес...
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Александр Денисов
Это не &quot;Россия проявляет терпение&quot;, это импотенция верховной власти...
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17 час.

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