Наш дорогой Дмитрий Анатольевич, дабы всех нас успокоить, написал у себя, что мы обязательно бахнем:"Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами «вглубь территории»? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают.
Слова уже ни на кого не действуют...
Комментарии
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Сергей Ш
Не надо поганить свою территорию...Надо долбануть по Лондону...под любым предлогом...ядерным зарядом...это всех отрезвит моментально...гейропейцы в раз притихнут...янки за лужей затихоряться...а англичанка какое-то время не будет гадить...
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20 час.
Владимир Балаев
Верхушка западного мира до такой степени изолгалась и выродилась, что они себе не верят, а другим и подавно. Только серьёзный решительный удар по НИМ, а не по Конотопу, может их остановиться сегодня, не продолжать раскручивать маховик большой войны. Вот когда западный авианосец пойдёт ко дну, посыпятся спутники с орбиты (именно страны гегемона, а не их пристебаев ), тогда они поймут что именно к ним, мы имеем претензии! Что они виновники всех войн современности, и отвечать им придётся... Они в средствах уже не стесняются, а мы всё соблюдаем политес...
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18 час.
Александр Денисов
Это не "Россия проявляет терпение", это импотенция верховной власти...
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17 час.
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