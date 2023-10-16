Как выглядят Шейк, Орейро и другие звезды без макияжа в 2023 году

Как выглядят Шейк, Орейро и другие звезды без макияжа в 2023 годуВ галерее смотрите на звезд, которые не побоялись показать себя без макияжа в 2023 году:ОрейроПамела АндерсонРавшана Куркова в банеНастасья СамбурскаяБелла Хадид на вертолетной площадке Нью-ЙоркаалсуИрина Шейк на прогулке по ПарижуСелена ГомесМадоннаБелла ТорнСофи Тернер в аэропорту в Нью-ЙоркеИкона стиля и секс-символ многих поколений, Памела Андерсон, всегда ассоциировалась с ярким макияжем и соблазнительными образами.