В чем состоит угроза современной глобализации миру и России

Прошедшее 3-4 июля 2024 г. в столице Казахстана очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества вызвало огромный интерес в мире к тому, что там происходило, причем под углом дальнейшей судьбы глобализации.
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