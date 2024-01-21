Ежегодная продажа западного искусства XIX века на аукционе Christie достигла 13 153 212 долларов США

Ежегодная продажа западного искусства XIX века на аукционе Christie’s достигла 13 153 212 долларов США, что стало самой крупной суммой для этой инновационной торговой платформы с момента ее создания три года назад.
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