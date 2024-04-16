Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

Крепнет и развивается русско-таджикское взаимопонимание...

МИД Таджикистана, как мальчика, отчитал секретаря Совета безопасности РФ Патрушева, заявив, что никто никогда никаких граждан Таджикистана не вербовал и предложил определиться, кому Россия верит - официальному Душанбе или своим бесстыжим глазам? -А кто же их тогда вербовал-наставлял-нацеливал-сопровождал? -А никто! Самозавербовались, вот! Про самовзорвавшиеся кондиционеры слышали? Ну вот а теперь у нас появились самозавербованные террористы.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Мы их на игнор поставили,или всё-таки врежем по соплам???
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18 час.
Сергей Петров
Таджики помнят Душанбе 90-х??
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11 час.

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