В Госдуме предложили ввести штраф за скручивание пробега автомобиля

В РФ предлагается штрафовать за изменение показаний одометра автомобиля. Обращение с соответствующей инициативой направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву зампредом комитета Госдумы по безопасности Анатолием Выборным, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.