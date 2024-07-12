В Госдуме предложили ввести штраф за скручивание пробега автомобиля

В РФ предлагается штрафовать за изменение показаний одометра автомобиля. Обращение с соответствующей инициативой направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву зампредом комитета Госдумы по безопасности Анатолием Выборным, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
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