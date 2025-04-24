Лавров: РФ и США на верном пути в вопросе урегулирования украинского конфликта

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент США Дональд Трамп оправданно верит в правильность направления США и России вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
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