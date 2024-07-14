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Республиканцы обвинили Байдена в подготовке условий для стрельбы в Трампа

Республиканцы обвинили Байдена в подготовке условий для стрельбы в Трампа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Artem Priakhin Часть республиканцев обвиняет американского лидера Джо Байдена в подготовке условий для произошедшей 13 июля стрельбы на митинге в Пенсильвании, во время которого экс-президент США Дональд Трамп был ранен.

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Комментарии
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Сергей
Заебенили стрелка быстрее чем освальда!
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9 час.

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