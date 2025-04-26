Дело Николая Конашенка* передали в суд

Он обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка* будут судить в Первом западном окружном военном суде в Петербурге, сообщили в «МК Питер».
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