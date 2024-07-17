Арестович* допустил очередное провальное наступление ВСУ

ВСУ могут пойти в наступление, однако с большой долей вероятности оно закончится плачевно. По мнению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*, это может остановить «поезд пропаганды» Киева о якобы возможности выхода к границам 1991 года.
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