Тонущая лодка: в Финляндии падает популярность лютеранской церкви

В Финляндии государство резко срезало финансирование местной лютеранской церкви. В связи с этим церковники предупредили, что больше не смогут осуществлять возложенную на них функцию погребения, и предложили передать ее государственным учреждениям.
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