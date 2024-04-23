Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года

Китай в марте 2024 года снизил поставки в Россию машин, оборудования, в том числе электротехнического, механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го, сообщает РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
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