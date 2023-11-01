В России резко выросло число аварий с электросамокатами

Больше всего ДТП с участием СИМ за девять месяцев 2023 года зафиксировали в Москве В России подскочила аварийность с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Ъ" со ссылкой на данные МВД.