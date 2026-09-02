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Смешные картинки и мемы, понятные только музыкантам и слушателям. Выпуск 27

Смешные картинки и мемы, понятные только музыкантам и слушателям. Выпуск 27

Если до вас не дойдет соль шутки, то дойдет ми большой октавы. Вас ждут «Сектор Газа», Канье Уэст, Radiohead и металлисты.

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