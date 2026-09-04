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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Отношение молодежь-общество носит двусторонний характер»

Александр Прудник: «Отношение молодежь-общество носит двусторонний характер»

«Представленные ВЦИОМ результаты исследования показывают, что молодежная среда находится в сложном динамичном взаимодействии с обществом», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая соответствие приоритетов молодежи актуальным задачам общества и государства.

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