"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы

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валерии темников Ну, а Чё? Зерно попало по назначению, Для кого предназначалось к тому и попало. Хохлы правы, знают чем скот кормить.... Откормят и глядишь на хохло мясокомбинат погонят..... Шкуру вон, мясо в котёл! Хороша похлёбка для укро война будет!