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"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы

"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы

В Польше разразился очередной скандал, связанный с деятельностью их непутёвых "жовто-блакитных" соседей.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Дудел Дуда с утра до ночи, что помощь наша от души. А Киев не оценил &quot;брата,&quot; прислав свиные им харчи!
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10 час.
валерии темников
Ну, а Чё?  Зерно попало по назначению,   Для кого предназначалось к тому и попало. Хохлы правы, знают чем скот кормить....   Откормят и глядишь на  хохло мясокомбинат погонят.....   Шкуру вон, мясо в котёл!  Хороша похлёбка для укро война будет!
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Баш на баш, как говорится. Хохлы мстят пшекам за то, что те называли их быдлом. Теперь пшеки побудут в роли быдла.
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5 час.

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