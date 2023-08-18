"Это должно было пойти на корм свиньям": Поляки пришли в бешенство, когда случайно узнали, чем их накормили украинцы
В Польше разразился очередной скандал, связанный с деятельностью их непутёвых "жовто-блакитных" соседей.
Комментарии
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Дудел Дуда с утра до ночи, что помощь наша от души. А Киев не оценил "брата," прислав свиные им харчи!
Ну, а Чё? Зерно попало по назначению, Для кого предназначалось к тому и попало. Хохлы правы, знают чем скот кормить.... Откормят и глядишь на хохло мясокомбинат погонят..... Шкуру вон, мясо в котёл! Хороша похлёбка для укро война будет!
Баш на баш, как говорится. Хохлы мстят пшекам за то, что те называли их быдлом. Теперь пшеки побудут в роли быдла.
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