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Царьград

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Трамп передал Зеленскому сигнал через новое дело НАБУ

Трамп передал Зеленскому сигнал через новое дело НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало новое дело против окружения Зеленского перед визитами Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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