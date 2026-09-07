Обезьянка мама учит малыша лазить по деревьям

Читайте сказку, как обезьянка учит малыша лазить по деревьям, — всё равно что наблюдать за первыми шагами ребёнка: трогательно, немного волнительно и невероятно жизненно.
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