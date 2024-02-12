Полковник СБУ в отставке назвал насильно мобилизованных новыми целями для ВС РФ

Насильно мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочие слабые места и «дыры» станут целями для ВС РФ, которые готовятся к мощному наступлению, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».