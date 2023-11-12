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«Масштабы наступления потрясают»: историк Валерий Куличков — об освобождении Киева от нацистов в 1943 году

«Масштабы наступления потрясают»: историк Валерий Куличков — об освобождении Киева от нацистов в 1943 году

«Масштабы наступления потрясают»: историк Валерий Куличков — об освобождении Киева от нацистов в 1943 году 6 ноября 1943 года в ходе Киевской стратегической наступательной операции советские войска полностью освободили столицу Украины от нацистов.

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