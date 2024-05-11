В МИД РФ заявили о защите проживающих в Прибалтике соотечественников

Россия не имеет морального права бросить в беседе проживающих в странах Прибалтики соотечественников и закрыть там посольства, указал 11 мая директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии