В "Ушкуйнике" назвали перспективы развития оптоволоконных беспилотных решений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Основным направлением развития беспилотных платформ на оптоволоконной связи может быть создание наземных робототехнических комплексов с усиленным оптоволоконным проводом, а также безэкипажных катеров.
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