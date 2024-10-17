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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Завозить военных я считаю не нужно. Это всё равно что мигрантов для перехвата рабочих мест у своих безработных то бишь возможных контрактников, которые могут подзаработать денег для своей жизни на Родине стать её Героем защитником. Это США набирает наёмников из кого попало им без разницы кто будет и где попало воевать.
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