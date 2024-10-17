Майор Гром Нам бы Кимов бы ещё побольше, Преданных чучхе и удалых парней. Мы бы с Кимами дошли до Польши, С ними жить и строить веселей! Молнией по всему миру, особенно по Западу и его самому преданному сателлиту, разнеслась новость о том, что КНДР может принять участие в текущей Операции России.
Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Завозить военных я считаю не нужно. Это всё равно что мигрантов для перехвата рабочих мест у своих безработных то бишь возможных контрактников, которые могут подзаработать денег для своей жизни на Родине стать её Героем защитником. Это США набирает наёмников из кого попало им без разницы кто будет и где попало воевать.
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13 час.
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