Знаю почему низкая рождаемость!

Майя Maja

А ведь молодая женщина правду говорит. Цены на жилье просто запредельные ( по крайней мере о больших городах говорю). Там или пахать обоим, а потом рожать. Или рожать и тянуть эту чертову ипотеку до собственной "пенсии". Только вот опять же, пенсия тогда будет копеечная у того, кто будет в декрете сидеть с несколькими детьми(( А у о психологическом состоянии мамы надо тоже заботится. Вот про помощницу на пару часов...ну не реально это)) Соц.работников давно государство тихой сапой сокращает (урезан бюджет). Например, пенсионерам не всем положен соц-работник. Они прямо говорят, если у вас дети не пенсионеры пусть вам помогают, это их долг (особенно если все в одном жилье проживают) Про мат.капитал...Ну тут бабушка надвое сказала. Во- первый во многих регионах это ооочень большое подспорье (сумма для них не маленькая), а во-вторых это разные статьи расхода бюджетов. Ради желающих работать мам до трех лет, переформатировать бюджет страны таким образом как отказ от мат.капитала государственники не станут. Выход только один, строить ясли, детсады в шаговой доступности(желательно) и готовить профессиональный персонал. На сегодняшний день даже и колледжей мало для подготовки. И главное, чтобы это было бесплатно. А не только для малоимущих.