Названы самые покупаемые марки автомобилей у россиян: ТОП-5

Стали известны марки автомобилей, которые чаще всего покупают россияне. По результатам 9 месяцев 2024 года больше всего средств граждане расходуют на новые Lada и Geely, выяснило аналитическое агентство «Автостат».
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