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«КоммерсантЪ» сообщил о смерти главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева

«КоммерсантЪ» сообщил о смерти главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева

Он скончался в Москве в возрасте 80 летОбновлено в 12:25Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, он скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщили газете «КоммерсантЪ» в Верховном суде РФ.

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