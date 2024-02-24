«КоммерсантЪ» сообщил о смерти главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева

Он скончался в Москве в возрасте 80 летОбновлено в 12:25Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, он скончался в Москве в возрасте 80 лет, сообщили газете «КоммерсантЪ» в Верховном суде РФ.