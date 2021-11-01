Портфолио школьника стало доступно в мобильном приложении «Дневник МЭШ»

В мобильном приложении «Дневник МЭШ» стал доступен сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.