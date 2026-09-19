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Новости Брянска

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В последний день выборов на Брянщине будет жарко

В последний день выборов на Брянщине будет жарко

Днём воздух прогреется до 20-25 градусов, ночью — от 7 до 12 градусов тепла. Утром местами возможен туман, днём ветер до 12 метров в секунду.

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