Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    вот это то самое продажное что не на есть наше правительство. пенсионерам дают что бы как то выжить. зато на в возиму...«Пусть плодятся в...
  • Александр Третьяк
    Во власти полно выкормышей этого урода алкаша«Ситуация с Ельци...
  • Сергей Ковалев
    "в Европе боятся"! а чего? Европа что-то теряет? - нет? - а чО тогда?Буферная зона — в...

Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

БлокнотРУ Украинцы, думавшие легко переиграть «тихоню-интеллигента Мединского», были жестоко разгромлены им в Стамбуле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
А кого бы они хотели видеть вместо Мединского? Дружка Зе , Ревву, Ксюшу Собчак , Ваню Урганта или Галкина? Чтобы превратить переговоры в цирк?
Ответить
4 час.
Александр Салтановский
А вот за эти персонажи в укрорейхе проголосовали бы и руками и ногами!
Ответить
3 час.
VV949
Принимая во внимания Стамбул-2022, Мединский, на мой взгляд, переговорщик весьма сомнительный. Похоже ЗАПАД взял на вооружение сказку, где заяц просит волка &quot;Все что угодно, только не бросайте меня в терновый куст&quot;...
Ответить
2 час.
наверх