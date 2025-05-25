БлокнотРУ Украинцы, думавшие легко переиграть «тихоню-интеллигента Мединского», были жестоко разгромлены им в Стамбуле.
Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»
Комментарии
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Наталия
А кого бы они хотели видеть вместо Мединского? Дружка Зе , Ревву, Ксюшу Собчак , Ваню Урганта или Галкина? Чтобы превратить переговоры в цирк?
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4 час.
Александр Салтановский
А вот за эти персонажи в укрорейхе проголосовали бы и руками и ногами!
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3 час.
VV949
Принимая во внимания Стамбул-2022, Мединский, на мой взгляд, переговорщик весьма сомнительный. Похоже ЗАПАД взял на вооружение сказку, где заяц просит волка "Все что угодно, только не бросайте меня в терновый куст"...
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2 час.
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