Киев умоляет убрать Мединского: «Он слишком жесткий»

Наталия А кого бы они хотели видеть вместо Мединского? Дружка Зе , Ревву, Ксюшу Собчак , Ваню Урганта или Галкина? Чтобы превратить переговоры в цирк?

Александр Салтановский А вот за эти персонажи в укрорейхе проголосовали бы и руками и ногами!