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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бен Шелтон: «В полуфинале в Базеле было четыре парня не старше 22 лет. Это показывает силу нашего молодого поколения»

Бен Шелтон: «В полуфинале в Базеле было четыре парня не старше 22 лет. Это показывает силу нашего молодого поколения»

В Базеле впервые в истории тура все полуфиналисты одного турнира родились в 2000-е годы: 22-летний Шелтон обыграл 20-летнего Артура Фиса, а 21-летний Джованни Мпетши Перрикаром – своего ровесника Хольгер Руне.

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