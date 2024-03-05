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TMZ опубликовал фото Кейт Миддлтон после слухов о коме

TMZ опубликовал фото Кейт Миддлтон после слухов о коме

Больше месяца поклонники королевской семьи ждут новостей от Кейт Мидлтон. Кажется, их не так взволновала новость о раке у короля Карла III, как таинственная операция на брюшную полость, которую перенесла принцесса Уэльская в середине января.

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