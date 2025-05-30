Колесников, Лифинцев, Чикунова и еще 27 пловцов войдут в состав сборной России на чемпионат мира

Как сообщает «Матч ТВ», на соревнования отправятся Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Михаил Антипов, Илья Бородин, Иван Гирев, Владислав Гринев, Александр Жигалов, Иван Кожакин, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Кирилл Пригода, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Максим Ступин и Егор Юрченко.
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