Когда по позиции идёт стая дешёвых квадрокоптеров, а в ответ летит зенитная ракета за миллионы, что-то в этой арифметике не сходится.
Выжечь эфир: почему нитрид галлия (GaN) стал «главным калибром» в борьбе с роями БПЛА
Комментарии
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Лайм Баюн
ВСЁ гораздо проще!!!! У России уже есть новейший фотонный радар ROFAR, который видит Абсолютно ВСЁ на расстоянии 600км!!!! В чем дело?? Поднимите по периметру Украины несколько аэростатов с этими радарами и вы увидите Заранее полет вражеских дронов, и будет гораздо проще определиться Чем сбить
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3 н.
СБ
Сергей Бунцов
Может быть кроме совершенствования электроники РЭБ сконструировать ПВО, стреляющее дешёвыми самонаводящимися пулями или по другому мини, микро ракетами.
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
Удивительная страна Россия: все свои военные секреты, даже во время войны, выпятила наружу. Особенно стараются прозападные борзописцы и никакой цензуры в интернете нет.
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3 н.
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