Выжечь эфир: почему нитрид галлия (GaN) стал «главным калибром» в борьбе с роями БПЛА

Лайм Баюн

ВСЁ гораздо проще!!!! У России уже есть новейший фотонный радар ROFAR, который видит Абсолютно ВСЁ на расстоянии 600км!!!! В чем дело?? Поднимите по периметру Украины несколько аэростатов с этими радарами и вы увидите Заранее полет вражеских дронов, и будет гораздо проще определиться Чем сбить