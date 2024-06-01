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Русская весна

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Молитва на грузинском языке: о знаковом событии в Нижегородской области (ФОТО, ВИДЕО)

Молитва на грузинском языке: о знаковом событии в Нижегородской области (ФОТО, ВИДЕО)

В конце мая, в день упокоения светлейшего князя Георгия Грузинского, ежегодно в Нижегородской области проводятся мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о дружбе двух православных народов: русского и грузинского.

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