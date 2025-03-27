Министр просвещения Кравцов: Российских школьников нельзя «раскачать» из-за рубежа

Глава ведомства также рассказал о попытках переписать историю ради изменения мировоззрения учащихсяУчеников российских школ невозможно «раскачать» из-за рубежа, потому что они знают правду об исторических событиях и абсолютно осознанно относятся к ним, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на открытии Евразийской каникулярной школы «Историческая правда» для учителей истории из разных стран.