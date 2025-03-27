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Daily Storm

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Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Он еще министр? Теперь понятны все безобразия.Министр просвещен...
  • Владимир Донькин
    Чтоб делать подобные заявления не мешало бы министру спустится на землю и побывать в школах, пообщаться и поговорить ...Министр просвещен...
  • Eduard
    Диктатура? Да все подчиняюся комуто.Но хуже бардака как в Европе,причемэто тот же диктат ,но чиновников-извращенцев п...Лукашенко на свое...

Министр просвещения Кравцов: Российских школьников нельзя «раскачать» из-за рубежа

Министр просвещения Кравцов: Российских школьников нельзя «раскачать» из-за рубежа

Глава ведомства также рассказал о попытках переписать историю ради изменения мировоззрения учащихсяУчеников российских школ невозможно «раскачать» из-за рубежа, потому что они знают правду об исторических событиях и абсолютно осознанно относятся к ним, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на открытии Евразийской каникулярной школы «Историческая правда» для учителей истории из разных стран.

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Комментарии
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ВД
Владимир Донькин
Чтоб делать подобные заявления не мешало бы министру спустится на землю и побывать в школах, пообщаться и поговорить с обитателями...
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15 час.
ИГ
Ирина Галивец
Он еще министр? Теперь понятны все безобразия.
Ответить
12 час.
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