Министр просвещения Кравцов: Российских школьников нельзя «раскачать» из-за рубежа

Глава ведомства также рассказал о попытках переписать историю ради изменения мировоззрения учащихсяУчеников российских школ невозможно «раскачать» из-за рубежа, потому что они знают правду об исторических событиях и абсолютно осознанно относятся к ним, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на открытии Евразийской каникулярной школы «Историческая правда» для учителей истории из разных стран.
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