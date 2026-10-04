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Царьград

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New York Post: В животе медсестры нашли иглу после семи лет боли

New York Post: В животе медсестры нашли иглу после семи лет боли

Американская медсестра Яна Петриганова ДеГрегорис судится с больницей Mount Sinai, где в её животе после кесарева сечения и абдоминопластики в 2018 и 2021 годах забыли иглу.

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