300 млн рублей дополнительно направят на содержание дорог в Нижнем Новгороде

300 млн рублей дополнительно направят на содержание автомобильных дорог в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы на очередном заседании по вопросу внесения изменений в городской бюджет.
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