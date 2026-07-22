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Нижегородская правда

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300 млн рублей дополнительно направят на содержание дорог в Нижнем Новгороде

300 млн рублей дополнительно направят на содержание автомобильных дорог в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы на очередном заседании по вопросу внесения изменений в городской бюджет.

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