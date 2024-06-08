🧐«Анк», «скуф», «треш» и «вайб»: разобрались, почему эти слова так популярны и узнали, что думают о них крымчане Источником новых слов часто становятся иностранные языки.
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🧐«Анк», «скуф», «треш» и «вайб»: разобрались, почему эти слова так популярны и узнали, что думают о них крымчане Источником новых слов часто становятся иностранные языки.