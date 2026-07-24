Мигрантам с судимостью будут отказывать в гражданстве РФ

Наличие судимости станет основанием для отказа в выдаче или аннулирования уже оформленных разрешительных документов Совет Федерации одобрил закон, запрещающий предоставлять российское гражданство, а также право на временное или постоянное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость, пишет РИА Новости.