Мигрантам с судимостью будут отказывать в гражданстве РФ

Наличие судимости станет основанием для отказа в выдаче или аннулирования уже оформленных разрешительных документов Совет Федерации одобрил закон, запрещающий предоставлять российское гражданство, а также право на временное или постоянное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии