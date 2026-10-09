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AMD Epyc, два порта 10GbE, встроенный блок питания и тонкий корпус. Представлен четырехдисковый NAS-сервер Newtech форм-фактора 1U

AMD Epyc, два порта 10GbE, встроенный блок питания и тонкий корпус. Представлен четырехдисковый NAS-сервер Newtech форм-фактора 1U

Модель оснащена предустановленной 8 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 Японская компания Newtech объявила о выпуске SmartNAS2000, стоечного сетевого хранилища (NAS) форм-фактора 1U.

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