AMD Epyc, два порта 10GbE, встроенный блок питания и тонкий корпус. Представлен четырехдисковый NAS-сервер Newtech форм-фактора 1U

Модель оснащена предустановленной 8 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 Японская компания Newtech объявила о выпуске SmartNAS2000, стоечного сетевого хранилища (NAS) форм-фактора 1U.
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