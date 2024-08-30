Украинский военный обвинил депутата Рады в издевательстве над ВСУ

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) открыть дело против нардепа Марьяны Безуглой, обвинив ее в издевательстве над ВСУ.
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