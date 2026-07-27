Российский саблист Павел Граудынь завоевал первое золото ЧМ после возвращения флага и гимна

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Российский фехтовальщик Павел Граудынь стал чемпионом мира по фехтованию и принес сборной России первую золотую медаль после возвращения национальной символики на международные соревнования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии