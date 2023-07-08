Николай Азаров: Тотальная промывка мозгов или тоталитарный телемарафон?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Очередной анализ единого украинского телемарафона новостей выявил очень показательное распределение появления нардепов в эфирах телемарафона: «Слуга народа» 68% – почти как в первые полгода работы марафона (70%);«За майбутне» – 10%;«Батькивщина» – 6%;Внефракционные – 6%;«Голос» – 4%;«ЕС» – 4%, считают, что их включают в эфир только прокомментировать какой-нибудь скандал и в негативном контексте;«Довира» – 2%;«1+1» – в эфире только «СН» и «За майбутнє»;ICTV и СТБ – «СН» и «Голос», «ЕС» звать перестали;«Интер» – только «СН»;«Рада» – «СН», «За майбутнє», «Батькивщина», «Довира»;«Суспильне» – поровну «СН» и «ЕС», один раз «Батькищина»;«Мы – Украина» – девять «Слуг народа» и один от «Голоса».