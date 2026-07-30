Украинцы атаковали два танкера Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под Новороссийском

Украинцы атаковали два танкера Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под НовороссийскомАтакован танкер Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под Новороссийском в Южной Озереевке.
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