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Живая Кубань

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Украинцы атаковали два танкера Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под Новороссийском

Украинцы атаковали два танкера Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под Новороссийском

Украинцы атаковали два танкера Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под НовороссийскомАтакован танкер Каспийского трубопроводного консорциума, который находится под Новороссийском в Южной Озереевке.

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