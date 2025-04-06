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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саккари о критике: «Люди всегда будут что-то говорить. Например, есть негативные комментарии о Джоковиче. Что еще он должен доказать?»

Саккари о критике: «Люди всегда будут что-то говорить. Например, есть негативные комментарии о Джоковиче. Что еще он должен доказать?»

На следующей неделе бывшая третья ракетка мира выпадет из топ-80. – Как вы абстрагируетесь, когда люди говорят: «Она должна выигрывать больше, ее переоценивают»? – Люди всегда будут что-то говорить.

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