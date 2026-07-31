Мишустин оценил успехи Якутии в строительстве медучреждений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил онкологический диспансер в Якутске, отметив развитие местного здравоохранения: за пять лет построено и обновлено около 200 объектов, закуплено 1800 единиц оборудования, модернизирован санитарный автопарк.