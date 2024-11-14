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Врач указал на самые опасные для аллергиков места в доме

Врач указал на самые опасные для аллергиков места в доме

Болибок выявил места в доме, которые могут быть очень опасны для аллергиковВрач-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Москве 24", что многие места в доме накапливают аллергены.

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